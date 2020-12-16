Десятки представителей СМИ присоединились к требованию отменить скандальный закон «О медиа»

Известные украинские журналисты и медиаэксперты обратились с требованием снять с рассмотрения парламента законопроект «О медиа» к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам. Об этом сообщает «ГОРДОН».

В обращении указывается, что документ существенно ограничивает права журналистов и свободу слова, а также противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

Приводим полный текст обращения:

«Законопроект «О медиа» (№ 2693-д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады.

В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект «О медиа» на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь семь из 17 народных депутатов — членов комитета, все они представители фракции «Слуга народа». Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: «Полноценно вести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменение их (законов, политики и практики) осуществлять так, чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствий». Законопроект № 2693-д, напротив, ограничивает права журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не только незаконного контента, что является непропорциональной санкцией;

не учтены замечания экспертов Совета Европы с требованием «либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (в частности, таких как блокировка онлайн-медиа)». Эксперты отмечали, что страны — члены ЕС не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ. Консультант Совета Европы рекомендовал Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта;

комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах «не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа», а также что «государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регулирующих органов, а также способы их подотчетности. В то же время в ст. 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим»;

замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекту ст. 85 и ст. 92 Конституции Украины. Согласно заключению ГНЭУ, в первую очередь должны быть изменены структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект «О Службе безопасности Украины», который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция партии «Слуга народа», депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!"

Это обращение подписали: главный редактор газеты и интернет-издания «ФАКТЫ» Александр Швец; главный редактор издания «ГОРДОН» Алеся Бацман; телеведущий, основатель издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон; главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов; шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина; продюсер ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Павел Елизаров; директор информагентства «Українські новини» Денис Иванеско; глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская; телеведущая Наташа Влащенко; журналист Сергей Лямец; шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар; глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко; телеведущий Савик Шустер, глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий и многие другие деятели медиаотрасли.

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