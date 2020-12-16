Рябикин отказался от должности главы таможни через месяц после назначения, — СМИ

Павел Рябикин, назначенный руководителем Государственной таможенной службы Украины 22 октября, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает «Левый берег», ссылаясь на информированные источники.

На таможню Рябикин пришел с поста генерального директора международного аэропорта «Борисполь».

Был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным, один раз — от УДАРа.

Рябикин стал пятым руководителем Гостаможни за последние полтора года.

Напомним, в апреле правительство уволило с поста главы Гостаможни Максима Нефьодова, после чего ведомство возглавляли Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.

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