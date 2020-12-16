Египет ужесточил требования к въезжающим иностранным туристам: что нужно знать

Египет, с 1 сентября ужесточивший правила въезда для иностранных туристов, усилил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщило посольство Украины в Египте.

По информации ведомства, все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В посольстве уточнили требования к сертификатам ПЦР-тестов:



- сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;



- сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;



- в сертификат не должно быть никаких исправлений или поправок;



- сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;



- в сертификате должно быть обязательно указано, что человеку было проведено тестирование типа RT-PCR;



- сертификат должен быть выдан на английском языке;



- сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;



- не принимаются сертификаты заполненные от руки.



Если египетская сторона будет иметь сомнения в достоверности теста, уточнили в посольстве, она может потребовать проведения повторного теста по прилету. Если тест окажется положительным, то туристов изолируют до момента получения отрицательного результата.

Пост украинского посольства вызвал массу вопросов.

Напомним, с 1 сентября в Египет пускают туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.











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