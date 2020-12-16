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Украина

Рябикин опроверг слухи о его отставке и намекнул, кому они выгодны

22:55 16 декабря 2020
Рябикин

Глава украинской таможни Павел Рябикин не собирается уходить со своего поста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушел, но придется потерпеть», — написал Рябикин и дал ссылку на пост нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского.

Напомним, Рябикину 55 лет, он уроженец Киева. Украинский топ-менеджер, юрист, политик и дипломат. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Работал заместителем министра транспорта и связи Украины. Был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА. Был народным депутатом Украины трех созывов.

На таможню Рябикин пришел с поста генерального директора международного аэропорта «Борисполь». Он стал пятым руководителем Гостаможни за последние полтора года.

Информацию о том, что Рябикин написал заявление на увольнение сообщило издание «Левый берег» со ссылкой на информированные источники.

Фото Facebook Рябикина

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