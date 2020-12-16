Минюст признал рейдерским захват рынка «Столичный» Молчановой и отменил незаконную перерегистрацию, — СМИ

Министр юстиции Денис Малюська попытку сменить собственника рынка «Столичный» признал рейдерским захватом и отменил незаконную перерегистрацию компании. Об этом сообщил сайт «Обозреватель».

Как пишет «Обозреватель», Антирейдерская комиссия Минюста фактически совершила первый шаг к тому, чтобы заблокировать рейдерский захват оптового рынка «Столичный».

«Схема, которая массово использовалась в Украине, вот уже несколько лет якобы под личным контролем бывшего главы Минюста Павла Петренко и юриста Андрея Довбенко, которого называют „главным рейдером Украины“, фактически заблокирована», — говорится в материале.

Как пишет СМИ, десятки предпринимателей ранее обвиняли в «крышевании» и содействии «отжиму» их бизнеса Петренко вместе с Довбенко.

«Каждый раз работала одна и та же схема: в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей «черные регистраторы» на основании фальшивых документов вносили изменения, и компанию просто переписывали на других людей. То есть, таким образом просто воровали бизнес. Эта же схема сработала и с рынком «Столичный», — пишет «Обозреватель» и напоминает хронологию событий:

- в выходной день, 12 декабря, нотариус Нино Барамия, нарушая все инструкции и без проверки документов, ввела нового участника в уставной капитал «Аграрного маркетингового центра» (АМЦ), которому принадлежит 77,5% рынка;

- ранее судья Макаровского суда Наталья Мазка — несмотря на то, что рынок находится в Киеве, а компании зарегистрированы в других населенных пунктах — не заслушав настоящих владельцев «Столичного», приняла решение узаконить фиктивную сделку и передать долю в АМЦ посторонней компании;

- за несколько недель до этого якобы связанные с собственницей Stolitsa Group Владой Молчановой офшорные компании «Переблю», «Намбел Холдингс ltd» «нарисовали» компании «Гудлайт» долг и подписали фиктивное мировое соглашение, вследствие чего мошенникам досталась часть «Гудлайта» в АМЦ;

- настоящие собственники рынка «Столичный» узнали о таком решении суда только спустя месяц, когда в выходной день, 12 декабря, Нино Барамия перерегистрировала компанию, которая владеет рынком;

- 14 декабря, уже после рейдерской атаки, регистратор Сергей Иванисик внес запрет на изменения регистрации, в результате вернуть компанию стало невозможно. Примечательно, что компания находится в Киеве, а регистратор прописан в селе Белобожница Чертковского района Тернопольской области.

«Вся процедура на каждом этапе происходила с десятками вопиющих нарушений: решение суда не публиковалось неделями, лишая мажоритарных собственников рынка возможности на апелляцию; представителя компании, которая организовала рейдерский захват, нашли в Крыму, он даже не пересекал „границу“ с материковой частью страны — то есть это был откровенный „фунт“, на которого и в суд подать не получится», — говорится в публикации.

Как сообщили журналистам «Обозревателя» сотрудники рынка «Столичный», министр юстиции Денис Малюська лично подписал заключение комиссии, которая отменила действия «черного нотариуса» Барамии.

«Мы подали жалобу в понедельник, и буквально за сутки Антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции рассмотрела ее. Лично министр Денис Малюська подписал заключение, и уже отменили незаконную перерегистрацию компании. Мы очень благодарны за такое оперативное и законное решение», — отметили работники рынка в комментарии «Обозревателю».



В то же время, по информации журналистов, к схеме рейдерского захвата рынка «Столичный» может быть причастен нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко.

Как отмечают юристы «Столичного», решения Антирейдерской комиссии Минюста достаточно, чтобы правоохранители активно начали расследовать работу группы рейдеров во главе с Владой Молчановой и ее супругом Сергеем Коровченко. Однако в «Столичном» считают, что Молчанова готова пойти на все, чтобы завладеть предприятием.

«Обозреватель» публично обратился в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с требованием взять под контроль расследование одной из самых громких попыток рейдерства в стране — рынка «Столичный».

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