Кернес умер

В ночь на 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес. О его смерти в Telegram-канале сообщил его друг Павел Фукс.

«Сегодня остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», — написал Фукс.

Жена Кернеса Оксана Гайсинская в своем Instagram опубликовала фото с мужем и словами скорби.

«Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень», — написала женщина.

Напомним, ранее бизнесмен Павел Фукс сообщал, что после того, когда якобы в лечении харьковского мэра наступил прогресс, у Геннадия Кернеса отказали почки и его состояние ухудшилось. Дети Кернеса и его жена до последнего верили, что он сможет побороть недуг и вернуться в Харьков.

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