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Украина

Друг Кернеса Фукс рассказал, когда будут похороны

10:56 17 декабря 2020
Кернес

Близкий друг Геннадия Кернеса бизнесмен Павел Фукс сообщил, что похороны мэра Харькова состоятся на следующей неделе, передает Telegram-канал «Политика страны».

Фукс также рассказал, что еще две недели назад, когда была сессия Харьковского горсовета, Кернес чувствовал себя лучше — был такой бодрый и довольный. У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле.

«Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо», — уточнил бизнесмен.

По его словам, он разговаривал с Кернесом три дня назад.

«Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит», — добавил Фукс.

Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря от последствий коронавирусной инфекции. Кернес выиграл местные выборы, но так и не принял присягу. Сейчас Харьковом руководит его соратник, секретарь горсовета Игорь Терехов.

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