Рада ввела «ковидные» штрафы для бизнеса

Верховная Рада утвердила изменения в Закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», введя штрафные санкции для предпринимателей.

Как сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, финансовые санкции в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (один «минимум» — 17 гривен, — Авт.) устанавливаются для юридических и физических лиц-предпринимателей за:

допуск лица в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина;

отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без надетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции сообщению об административном правонарушении).

Напомним, что с 19 декабря в Украине вводятся новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Они, в частности, касаются проведения массовых мероприятий, в том числе и в учебных заведениях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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