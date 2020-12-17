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Украина

Уточнена дата похорон Кернеса

12:20 17 декабря 2020
Кернес

Умершего от осложнений после коронавируса харьковского мэра Геннадия Кернеса похоронят в родном городе на следующей неделе.

Секретарь горсовета Игорь Терехов сообщил в эфире телеканала ZIK, что ориентировочно похороны будут или в понедельник, 21 декабря, или во вторник, 22 декабря.

По словам Терехова, «все зависит от того, как немецкие власти все оформят».

Церемонию организуют таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.

Как сообщает Telegram-канал «Труха», в Харькове 17, 18 и 19 декабря объявлен траур.

Напомним, Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите» в ночь на 17 декабря. 11 декабря стало известно, что состояние Кернеса резко ухудшилось из-за отказа обеих почек. До этого родственники и близкий друг харьковского мэра бизнесмен Павел Фукс говорили, что Кернес планирует вернуться в город до 30 декабря.

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