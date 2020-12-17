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Украина

Какой будет погода в Украине на Николая

12:30 17 декабря 2020
Рождество

В пятницу, 18 декабря, а также в субботу, 19 декабря, — на Николая — в Украине серьезные осадки не ожидаются.

«18 декабря — периодические туманы с ухудшением видимости до 200−500 метров. Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от 2 мороза до 3 тепла. В южной части и на западе Украины будет теплее — до + 2 + 6 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, прохладнее будет на северо-востоке: в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. «Максимальная температура воздуха не превысит там 0−3 градусов мороза, где подморозит — усилится гололедица, будьте осторожны», — предупреждает синоптик.

В столице в пятницу осадки маловероятны. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, днем 18 декабря — до +1 + 3 градусов.

«На Николая (19 декабря) погода в Украине существенно не изменится», — отмечает синоптик и добавляет, что кратковременное похолодание ожидается уже в начале следующей недели — 22−23 декабря, а во второй половине семидневки увеличится количество осадков.

Ранее сообщалось, что серьезные осадки с территории Украины вытеснил антициклон с интересным именем Yadigar.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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