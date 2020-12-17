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Украина

Новым министром аграрной политики Рада назначила Романа Лещенко: что о нем известно

14:16 17 декабря 2020
Роман Лещенко

В Верховной Раде прошло голосование за кандидатуру на должность министра аграрной политики — нардепы поддержали Романа Лещенко. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Как сообщает ZN.ua, кандидатуру Романа Лещенко подал премьер-министр Денис Шмыгаль — «за» проголосовали 242 народных депутата. При этом полным составом воздержались нардепы парламентских фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

С 2007 года Роман Лещенко работал юридическим консультантом холдинга OSG Group. В 2013 году основал «Украинский аграрный центр». С 1 октября 2019 до июня 2020 он был уполномоченным президента по земельным вопросам. С июня возглавляет Госгеокадастр Украины. Роман Лещенко также основатель и директор группы компаний «Агродар».

Напоминаем, Рада решила, что бизнес будут штрафовать за нарушения карантинных ограничений.

Фото: скриншот трансляции Рады

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