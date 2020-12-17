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Украина

Рада провалила назначение министром энергетики Юрия Витренко

14:47 17 декабря 2020
Юрий Витренко

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада Украины не назначила на должность министра энергетики бывшего главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, прежнюю должность которого сократили. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Народные депутаты не одобрили проект постановления о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины — министром энергетики. «За» проголосовали лишь 186 парламентариев, в то время как для принятия постановления необходимо минимум 226 голосов.

В 2014—2020 годах Витренко занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза». В частности, его команда выиграла судебный процесс с «Газпромом» в 2015 году.

Ранее эксперты обсудили круг потенциальных кандидатов на должность министре энергетик — среди них назывались Юрий Виктренко, Юрий Бойко, Иван Плачков, Юрий Гнатюк.

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