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Украина

На Балканах скандал из-за подаренной Лаврову украинской иконы

15:46 17 декабря 2020
Сергей Лавров

300-летняя украинская икона из Луганска, которую в Боснии и Герцеговине подарили российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, стала причиной международного скандала.

Как сообщает «Радио Свобода», посольство Украины в БиГ направило ноту в местный МИД с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему икона была подарена Лаврову и как вообще она оказалась в стране.

Сообщается, что ценный подарок российскому министру, посещавшему БиГ, вручил глава президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик. При этом, как утверждают массмедиа, на исторической ценности видна восковая печать, свидетельствующая, что икона принадлежит Украине. Издание публикует и фотографию иконы.

Чиновники в Сараево ситуацию пока что не комментировали. Издание, ссылаясь на хорватское агентство ХИНА, напоминает, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Одного из них — Гаврилу Стевича — сейчас судят, ведь законы БиГ запрещают наемничество.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о важном решении в деле о скифском золоте, которое решается с 2014 года в Нидерландах. Речь идет об отводе судьи, который явно симпатизировал противоположной стороне — де-юре крымским музеям, а де-факто — россиянам. Напомним, что речь идет о части коллекции крымских музеев, которая еще до оккупации полуострова Россией была отправлена за рубеж на выставку.

Фото из Википедии.

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