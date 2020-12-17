Минобороны предупреждает: российские пропагандисты прикинулись украинским радио

В Министерстве обороны отреагировали на информацию о появлении дубля украинской «Армии ФМ», которую запустили россияне.

Так, накануне в сети появилась информация о радио-двойнике. «Пытался послушать „Армия FM“ на телефоне, установил приложение („Армия ФМ онлайн“, — Авт.), и вуаля! Радио „Красная армия“ прям из-за поребрика, — написал в соцсетях Алексей Бобовников. - Мимикрируют под украинскую военную радиостанцию, продвигая свое дерьмо, создавая приложения на Гугл плей маркет».

По этому поводу в Минобороны заявили: «Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Противник не оставляет попыток найти пути влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий».

В оборонном ведомстве добавили, что еще в ноябре этого года в прифронтовом городе Счастье, что на Луганщине, на частоте, близкой к «Армии ФМ» начало транслироваться радио РФ «Комбат ФМ».

«А теперь появилось псевдоприложение „Армия FM онлайн“, которое никакого отношения к „Первому украинскому военному радио“ не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку. Отдельно прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих „Джура“, где анонимными лицами распространяется информация, к примеру, об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшении качества питания и тому подобное», — предупреждают в Министерстве обороны Украины.

Напомним, что недавно Минобороны Украины через социальные сети вступило в полемику с журналистом Юрием Бутусовым, пишущим критические статьи, предложив занять ему ответственную должность.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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