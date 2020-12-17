НАБУ пришло с обыском в Минкульт: что происходит

В четверг, 17 декабря в Министерство культуры и информационной политики пришли с обыском детективы НАБУ. Национальное антикорруционное бюро заинтересовалось документами Директората культурного наследия и музеев, выданными в 2019 году.

В Минкультуры объяснили, что документ-разрешение, о котором идет речь, выдавался еще при старом руководстве органа и до слияния «культурного» министерства с Мининформполитики. Министерство пообещало сотрудничать со следствием.

Фото nabu.gov.ua

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