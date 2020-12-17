Смерть Кернеса: нового мэра Харькова могут выбрать только через год

После смерти избранного осенью этого года мэром Харькова Геннадия Кернеса выборы нового городского головы могут состояться в октябре 2021 года.

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила член Центризбиркома Ирина Ефремова, сославшаяся на статью 5 Избирательного кодекса, согласно которой внеочередные выборы назначаются на март или октябрь следующего года.

Однако до назначения внеочередных выборов еще должны быть выполнены определенные действия. Так, после получения свидетельства о смерти эта информация передается депутатам городского совета и исполняющим обязанности мэра города становится секретарь горсовета.

Именно и.о. мэра, получив решение сессии горсовета, в течение 15 дней должен обратиться к Верховной Раде, которая, в свою очередь, принимает решение о выборах, на что ей отводится 90 дней. Однако решение должно быть принято за 60 дней до даты выборов.

«Мы не знаем, когда будут документы, когда будет обращение секретаря в Верховную Раду. Учитывая локдаун, Верховная Рада будет заседать только в конце января, возможно, до марта и не примут решение провести выборы», — отметила Ирина Ефремова и добавила, что выборы в октябре 2021 года — реальное развитие событий.

Тем временем в горсовете Харькова еще не знают точной даты похорон Геннадия Кернеса.

Как передает «Суспільне», секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов не исключает, что это может произойти во вторник, среду или же четверг на следующей неделе. Однако уже сейчас известно, что прощаться с Геннадием Кернесом будут в Оперном театре, а отпевать — в Благовещенском соборе.

Напомним, что первым о смерти Геннадия Кернеса сообщил его друг — предприниматель Павел Фукс. Он рассказал, что еще две недели назад мэр Харькова чувствовал себя нормально, однако вскоре у него отказали почки: «После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо».

Фото из Википедии.

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