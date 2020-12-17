На Донбассе боевики вернули тело украинского военного

В четверг, 17 декабря, боевики вернули украинской стороне тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ. Об этом делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сообщает на своей странице в Facebook.

«Благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию», — говорится в сообщении.

Причины смерти военнослужащего механизированной бригады установит следствие.

Ранее сообщалось, что в России убили и расчленили топором бывшего боевика, воевавшего на Донбассе и выкладывавшего фото оттуда с российским ЗРК «Панцирь» — убийцу задержали, и он не из Украины.

Фото: делегация Украины в ТКГ

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