РосСМИ нашли "руку СБУ" в убийстве фигуранта дела о расстрелах Вороненкова и Жилина

В России начинается судебное рассмотрение дела об убийстве криминального «авторитета» Юрия Василенко. Украинская прокуратура подозревала Василенко в причастности к убийству в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Также Василенко был фигурантом дела об убийстве в подмосковном ресторане лидера «Оплота» Евгения Жилина. Российские СМИ пытаются выставить заказчиками устранения Василенко неких агентов СБУ.

У Василенко было украинское гражданство, а в Москве он жил нелегально под фамилией Антоненко, арендуя квартиру. Выкрали Василенко в январе 2019 года из московского ресторана «Базилик». Считается, что к ликвидации «авторитета» привлекли курскую группировку. Известно, что в процессе похищения Василенко серьезно ранили, но дальше его следы теряются: пострадавшего больше никто не видел ни живым, ни мертвым. Трое из четверых предполагаемых похитителей были задержаны. Во время допроса на полиграфе получила подтверждение версия следствия, что от тела Василенко могли избавиться на ближайшей свиноферме, скормив останки животным.

Российское агентство «Росбалт» озвучило версию, что Василенко на самом деле хотели не убить, а выкрасть и вывезти в Украину. Заказчиком называют СБУ: якобы Василенко готовились отдать под суд за организацию убийства Вороненкова.

Впрочем, есть и неполитическая версия устранения Василенко. Якобы у него возникли противостояния и с курской группировкой, и с московским «авторитетом» Владимиром Тюриным. Обе стороны заподозрили Василенко в присвоении ценностей и устроили самосуд. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что похитили Василенко из ресторана, имеющего отношение к Тюрину.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter