«Он не чудовище»: Корниенко высказался о назначении Шкарлета

Большинство опасений, высказанных, когда Сергей Шкарлет возглавил Минобразования, не оправдалось. Об этом председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, комментируя назначение Сергея Шкарлета министром образования, сказал в интервью Радио Свобода.

«За это время, прошедшее с первого голосования — тогда я имел больше сомнений, конечно, сейчас у меня уже меньше их было, так как за это время большинство „страшилок“ о Шкарлете, которые распространялись, не оправдались. Он не является каким-то чудовищем, которое поедает образование, он работает», — заявил Корниенко. Председатель партии уверен, что у украинского образования есть будущее с таким министром.

Мнение Корниенко не разделяют некоторые представители других фракций. Так, негативное отношение к назначению Шкарлета высказали Михаил Волынец («Батькивщина»), Владимир Вятрович («Европейская солидарность»), Наталия Пипа (Голос").

Напоминаем, в один день со Шкарлетом Рада назначила министра аграрной политики.

Фото: скриншот видео Рады

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