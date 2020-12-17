Дело Шеремета: адвокаты заболевшего Антоненко не смогли разжалобить суд

Музыканта Андрея Антоненко, который уже год находится в СИЗО как подозреваемый в убийстве Павла Шеремета, не отпустили домой на лечение. Не помог и тот факт, что Антоненко мог заразиться COVID-19 и жалуется на ухудшение состояния. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Адвокаты просили заменить Антоненко арест личным обязательством. Судья на это не пошла. В то же время суд дал согласие на этапирование подследственного в больницу и проведение там обследования и лечения.

Суд постановил, что в течение ближайших семи дней Антоненко может оспорить это решение в апелляции. А следующее заседание Шевченковского суда состоится 12 января 2021 года.

Фото Free Riff/Facebook

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter