27.78 / 28.04 33.73 / 34.17
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Добкин попросил прощения у покойного Кернеса

21:29 17 декабря 2020
добкин

Узнав о смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса, его близкий соратник Михаил Добкин попросил прощения у ушедшего из жизни приятеля.

«Ты прости меня, Гена, если словом или делом был не прав. Я тебя давно простил. Покойся с миром», — написал Добкин в своем Telegram-канале.

«Зная его характер, не сомневаюсь, что он и на небесах будет пытаться давать указания ангелам, хоть и надеюсь, что он хотя бы там отдохнет», — добавил политик.

Напомним, Кернес заразился коронавирусом в сентябре и был перевезен в немецкую клинику «Шарите». Несмотря на длительное отсутствие в Харькове, Кернес был избран мэром, а также был заочно объявлен новым городским головой без принятия присяги. 11 декабря было объявлено, что состояние Кернеса ухудшилось, а 17 декабря сообщили о смерти мэра.

Михаил Добкин также перенес коронавирусную инфекцию, но судя по фото в Instagram, болезнь обошлась без осложнений.

Фото dobkinmm/Instagram

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер