Добкин попросил прощения у покойного Кернеса

Узнав о смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса, его близкий соратник Михаил Добкин попросил прощения у ушедшего из жизни приятеля.

«Ты прости меня, Гена, если словом или делом был не прав. Я тебя давно простил. Покойся с миром», — написал Добкин в своем Telegram-канале.

«Зная его характер, не сомневаюсь, что он и на небесах будет пытаться давать указания ангелам, хоть и надеюсь, что он хотя бы там отдохнет», — добавил политик.

Напомним, Кернес заразился коронавирусом в сентябре и был перевезен в немецкую клинику «Шарите». Несмотря на длительное отсутствие в Харькове, Кернес был избран мэром, а также был заочно объявлен новым городским головой без принятия присяги. 11 декабря было объявлено, что состояние Кернеса ухудшилось, а 17 декабря сообщили о смерти мэра.

Михаил Добкин также перенес коронавирусную инфекцию, но судя по фото в Instagram, болезнь обошлась без осложнений.

Фото dobkinmm/Instagram

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