Поберегись: камеры автофиксации могут регистрировать проезд по полосам общественного транспорта

Недавно на дорогах Украины массово появились новые средства «дорожного успокоения». А в преддверии Нового года полиция приготовила для нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) еще несколько нововведений по контролю за соблюдением порядка на дорогах. Один из них с недавних пор уже тестируется на столичных автодорогах, а второй готовится к внедрению. Какие же подарки «под елочку» ожидают украинских автомобилистов?

Камера фиксации проезда по выделенной полосе в Киеве пока одна — на Северном мосту

Возможностей безнаказанно нарушать ПДД у отечественных автомобилистов постепенно становится меньше. Одним из глобальных новшеств стало внедрение системы автофиксации нарушений ПДД, с помощью которой стражи порядка теперь ловят и штрафуют лихачей. И, как заверяет нас руководство МВД, «за пять месяцев работы системы количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30 процентов». С ноября система автофиксации получила новую возможность — теперь она может регистрировать превышение скорости не только отечественными водителями, но и владельцами автомобилей иностранной регистрации.

И вот систему автофиксации снова обновили: теперь она будет фиксировать еще один вид нарушений — движение по полосе общественного транспорта. Единственная такая камера установлена в Киеве, сообщил глава Госагентства инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков. По его словам, только за первый день работы она зафиксировала более тысячи подобных нарушений. В отличие от местоположения других камер автофиксации, место камеры с новым функционалом официально не разглашается, но, по имеющейся у нас инсайдерской информации, ее установили над маршрутной полосой на Северном мосту.

Столичным нарушителям пока можно сильно не переживать, так как камера запущена в тестовом режиме и штрафы нарушителям отправлять не будут. Однако после отработки всех технических нюансов она начнет функционировать в полноценном режиме. То есть на основании данных, зафиксированных этим прибором, любители объезжать заторы по маршрутной полосе будут получать «письма счастья», постановления о наложении взыскания. Напомним, что, согласно действующему законодательству, за такое нарушение водителю грозит штраф в размере 510 гривен.

Кроме того, Кирилл Хомяков сообщил, что до конца 2020 года на дорогах Украины (и на трассах, и в городах) планируется установить еще 220 подобных камер. Успеть, конечно, можно, но если хорошо попотеть. По словам чиновника, функционал системы автофиксации собираются расширять и далее — камеры будут фиксировать не только превышение скорости и движение по полосе общественного транспорта, но и другие нарушения ПДД (проезд через двойную сплошную, на красный свет и т. д. ).

Нарушителей хотят отлавливать при помощи фантомных патрулей

Еще одно новшество — «фантомные патрули» — пока только готовится к внедрению. С их помощью полиция собирается выявлять нарушителей прямо в потоке транспорта. Такой метод уже давно применяется за рубежом и оказался эффективным.

«Скрытые патрули вводятся в первую очередь с дисциплинарной целью. Водитель должен знать, что превышать скорость нельзя не только в определенном месте, но и в целом, так как это нарушение могут зафиксировать в любой момент. Эта практика очень успешно используется в других странах. Признаюсь, что сам во время зарубежной поездки был оштрафован таким фантомом», — рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в Европе используются как скрытые автомобильные патрули, так и машины с опознавательными знаками. Как будут выглядеть фантомы в Украине, пока не решили, хотя в МВД больше склоняются к скрытым. Первые такие патрули планируют запустить в Украине в ближайшее время. Уже закуплено соответствующее оборудование, которое позволяет фиксировать скорость движущихся машин. Приобретена и первая партия машин, которые будут работать в фантомных патрулях. Стоимость одного такого оборудования фиксации обойдется государству в 700 тысяч гривен, а новый патрульный автомобиль — в 1 миллион 688 тысяч гривен.

«Мы запускаем пилотный проект, и четыре таких патрульных автомобиля будут созданы на базе чешского кроссовера Skoda Kodiaq. Полицейские автомобили-фантомы, смогут незаметно для участников дорожного движения контролировать скоростной режим, причем как в попутном, так и во встречном направлении. В случае выявления превышения скорости патруль включит световую сигнализацию, остановит транспортное средство нарушителя, и тот, соответственно, получит постановление о наложении штрафа. В следующем году количество таких авто увеличится до 150, причем они могут быть созданы уже на базе другой модели», — сообщил глава «Укринфрапроект» Кирилл Хомяков.

На программы повышения уровня безопасности дорожного движения в бюджете предусмотрено 2,5 миллиарда гривен. Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины совместно с европейскими партнерами уже подготовило новую «Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине». А на рассмотрение правительства подана новая государственная программа, которая будет действовать следующие три года. Основная ее задача — до конца 2023-го снизить смертность на украинских дорогах на 30 процентов.

Впрочем, несмотря на оптимистичный настрой чиновников, фантомные патрули начнут ловить нарушителей в Украине еще не скоро, ведь подобный метод законодательно не предусмотрен, сообщил известный украинский правозащитник и автор книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев: «О системе автофиксации нарушений ПДД говорили года два, пока их наконец ввели в действие. То же самое может быть и сейчас. Насколько я знаю, аппаратура испытывалась, хорошо зарекомендовала себя, но она еще не сертифицирована. А на все необходимые процедуры потребуется минимум полгода, а то и больше».

Но куда важнее другое — для внедрения нового способа контроля скорости необходимо также внести соответствующие изменения в законы. По словам Владимира Караваева, нынешним законодательством предусмотрены только стационарные устройства, и при этом обязательно должны применяться предупреждающие дорожные знаки, что на таком-то участке автодороги ведется автоматический контроль скоростного режима. Поэтому полноценно использовать мобильные измерители скорости на данный момент полиция не сможет — это будет неправомерно. А вынесенные подобным образом штрафы будет легко отменить в суде.

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