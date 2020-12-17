В Украине увидели, как поймать Путина за язык

Когда Владимир Путин обещает какую-то поддержку оккупированному Донбассу, то российского президента можно и нужно ловить на слове. Путину необходимо напоминать его собственные слова о невмешательстве России и ставить на место. Об этом в эфире «Украина 24» заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, комментируя последние заявления Путина о «наращивании поддержки Донбасса».

«Ответные реакции должны исходить от МИД Украины Надеюсь, что соответствующая реакция будет. Если Россия говорит о том, что это (на Донбассе) внутренний конфликт, то на каком основании она оказывает какую-то поддержку? Здесь можно ловить Путина за язык и ставить на свое место», — считает Гармаш.

Также участник «минской» группы уверен, что все громкие фразы Путина — пустые, за ними ничего не стоит.

«Он говорил то, что хотел слышать от него его избиратель российский… Путин не может сейчас себе позволить говорить правду о том, что Россия сокращает поддержку Донбасса», — считает Гармаш.

Фото kremlin.ru

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter