27.78 / 28.04 33.73 / 34.17
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине увидели, как поймать Путина за язык

22:53 17 декабря 2020
путин

Когда Владимир Путин обещает какую-то поддержку оккупированному Донбассу, то российского президента можно и нужно ловить на слове. Путину необходимо напоминать его собственные слова о невмешательстве России и ставить на место. Об этом в эфире «Украина 24» заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, комментируя последние заявления Путина о «наращивании поддержки Донбасса».

«Ответные реакции должны исходить от МИД Украины Надеюсь, что соответствующая реакция будет. Если Россия говорит о том, что это (на Донбассе) внутренний конфликт, то на каком основании она оказывает какую-то поддержку? Здесь можно ловить Путина за язык и ставить на свое место», — считает Гармаш.

Также участник «минской» группы уверен, что все громкие фразы Путина — пустые, за ними ничего не стоит.

«Он говорил то, что хотел слышать от него его избиратель российский… Путин не может сейчас себе позволить говорить правду о том, что Россия сокращает поддержку Донбасса», — считает Гармаш.

Фото kremlin.ru

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер