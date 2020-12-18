Кернеса решили похоронить на Аллее почетных харьковчан

Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Харьковском городском кладбище № 2 на улице Пушкинской. Могила будет располагаться на Аллее почетных харьковчан — там же, где нашли последний приют бывший глава города Степан Соколовский, а также руководившие областью Евгений Кушнарев и Александр Масельский. Такие планы озвучил на брифинге секретарь горсовета Игорь Терехов.

Ранее стало известно, что прощаться с Кернесом будут в Театре оперы и балета, а подождать своей очереди на вход пришедшие смогут на площади перед театром. На прощание отводится четыре часа. Отпевание состоится в Благовещенском соборе.

По поводу даты похорон пока ясности нет: в городе выбирают между 22, 23 и 24 декабря.

Трехдневный траур в Харькове сократили до двух дней — 17 и 18 декабря.

Фото oksanag2406/Instagram



799

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter