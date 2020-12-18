«Чувствую себя молодым!» Какое последнее фото Кернес опубликовал в Instagram

Пока в Харькове готовятся к похоронам Геннадия Кернеса, известные харьковчане публикуют в соцсетях свои фото с мэром и соболезнованиями семье градоначальника. У самого Кернеса страница в Instagram осталась неизменной с лета. Последний пост Кернес опубликовал 6 июля вскоре после своего дня рождения. Отметив 61 год, мэр Харькова написал, что чувствует себя молодым.

Напомним, Instagram вслед за другими социальными сетями пообещал вскоре запустить функцию отмечания страниц умерших людей. Аккаунт будет «замораживаться», а рядом с именем пользователя будет добавляться пометка «Remembering» («Помним»).

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