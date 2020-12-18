Процесс обеспечения питанием Вооруженных Сил в 2021 году под угрозой: в тендере участвуют сомнительные компании

Процесс обеспечения питанием Вооруженных Сил Украины в 2021 году под угрозой. Участие в соответствующем тендере принимают сомнительные компании. Представленная ими документация свидетельствует о том, что эти предприятия не могут обеспечить предоставление таких услуг, но при этом фирмы выставляют заниженные ценовые предложения, а потому имеют реальные шансы на победу. Подобная ситуация уже была в нашей стране в начале 2020 года.

«По первым результатам тендера на поставку питания военным ВСУ в конкурсе участвуют фирмы, которые по всем признакам не могут выполнить взятые на себя обязательства. Главной стратегией на конкурсе такие фирмы выбрали демпинг, однако по всем другим требованиям они не в состоянии организовать обеспечение. В результате из тендера выбывают другие добросовестные участники, а это значит, что процесс обеспечения армии снова может быть сорван», — прокомментировал ситуацию директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета «Острожская академия», кандидат политических наук Тарас Жовтенко.

По его словам, повторяется ситуация, которая произошла весной этого года. Тогда участники тендера победили таким же образом, но затем в марте отказались заключать соответствующие договоры.

«В результате таких действий не менее 30% личного состава ВСУ оказались под угрозой остаться без питания, а Министерству обороны пришлось экстренно принимать меры по пролонгации договоров со старыми поставщиками и разработке новых правил фильтрации несоответствующих компаний», — напомнил Жовтенко.

Чтобы спасти ситуацию, по инициативе Минобороны Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», позволив МОУ продлить до конца 2020 года договоры на услуги по питанию военнослужащих, которые были заключены в 2019 году.

О схожей текущей ситуации стало известно на днях, после того, как участники тендеров в системе prozorro.ua раскрыли свои предложения и ценовые торги по соответствующим процедурам. Участие в них приняли 11 субъектов хозяйствования, в каждой отдельной процедуре закупки — от 4 до 8 участников.

Напомним, 16 ноября 2020 года Минобороны объявило процедуры закупки услуг по организации питания. По их результатам должны быть определены субъекты хозяйствования, которые обеспечат питанием военнослужащих в 2021 году.

Для получения контракта на обеспечение военнослужащих питанием, кроме наилучшего ценового предложения, которое определяется непосредственно в системе prozorro.ua, участники должны были подтвердить свою способность организовать и обеспечить непрерывность питания личного состава ВСУ, а также подтвердить квалификационные требования в соответствии с действующим законодательством Украины.

Среди прочего, одним из условий участия в торгах предусмотрено подтверждение финансовой состоятельности участника размещения заказа. В том числе в составе своего предложения участники должны предоставить отсканированный оригинал/копию «Отчет о финансовых результатах». При этом также указано, что финансовая состоятельность определяется в соответствии с поданным отчетом в колонке 2000 (код строки «Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)»), который должен быть в размере не менее 100% ожидаемой стоимости предмета закупки.

Однако изучение документов, предоставленных участниками, вызывает беспокойство, что ситуация начала 2020-го снова повторяется, а фирмы, которые претендуют на контракт, не способны обеспечить предоставление соответствующих услуг.

Так, три участника текущих процедур закупок подали в составе своих предложений отчеты о финансовых результатах с доходами более 500 млн грн, но указанные отчеты были представлены в Центр обработки электронных отчетов Госкомстата Украины 22, 23 и 27 ноября 2020 года соответственно. Однако, согласно определенным законодательством срокам, отчеты в органы статистики о финансовых результатах за 9 месяцев должны быть поданы до 26 октября, а один из участников тендера должен был представить отчет еще до 26 февраля 2020 года.

«Очевидно, что данные предприятия после ознакомления с тендерными требованиями сфабриковали свои отчеты для введения в заблуждение заказчика торгов и приведения в соответствие с требованиями к участникам торгов, ведь фактического оборота более 500 млн грн данные субъекты хозяйствования не имели. Как они не имеют и соответствующего штата для выполнения контракта на всей территории Украины», — прокомментировал ситуацию Жовтенко.

Также два участника тендера не подтвердили выполнение аналогичных договоров, а следовательно, у них отсутствует опыт предоставления услуг по питанию.

Две компании для подтверждения наличия персонала, что также было одним из требований заказчика, подали копии личных медицинских книжек работников. В этих копиях обращает на себя внимание наименование медицинского учреждения, в котором работники упомянутых компаний якобы проходили медицинский осмотр и получали данные личные медицинские книжки. «2-я городская клиническая больница» — значится на штампе, причем именно на русском языке, а также указан код ЕГРПОУ 5 446 334.

«Странным оказалось не только наличие штампа на русском языке (что давно не практикуется в украинских медучреждениях. — Авт.), но и то, что это учреждение ликвидировали еще в 2008 году, а код ЕГРПОУ 5 446 334 вообще отсутствует в соответствующих базах данных. Кроме этого, подпись и личная печать врача Поляковой Ирины Николаевны, проставленные на медицинских книжках, свидетельствуют о фальсификации, ведь на ресурсе Helsi. me, где собраны данные обо всех врачах страны, информация о таком враче вообще отсутствует. А это значит, что предоставленные документы являются откровенным мошенничеством», — подчеркнул эксперт.

Три компании на торгах, уже проведенных МОУ, показали заниженные ценовые предложения в четырех процедурах закупок на общую сумму, превышающую 1,5 млрд гривен.

Это наводит на мысль, что кто-то очень заинтересован в срыве обеспечения питанием частей ВСУ не только в тылу, но и на передовой. Ведь сомнительные компании планомерно, по стратегии предоставления заниженных ценовых предложений, пытаются выиграть тендерные конкурсы, чтобы сорвать поставки.

«Тактика демпингования по заниженным ценовым предложениям — одна из форм мошеннических схем. Вероятно, в их системном внедрении наиболее заинтересованной стороной является страна-агрессор — Российская Федерация, которая разными способами пытается подорвать обороноспособность Украины», — считает Жовтенко.

Тендерные соревнования еще не закрылись, однако активность фирм с фиктивной документацией в процессе указывает на возможность угрозы повторения кризиса с обеспечением военных питанием по сценарию, похожему на тот, что реализовался в начале текущего года.

Эксперт обращает внимание, что ситуация тем более странная, что правоохранительные структуры не вмешиваются в процесс и не создают барьеры для фильтрации подобных компаний, пытающихся негативно влиять на жизнедеятельность Вооруженных Сил Украины.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter