Монумент славы во Львове решено демонтировать до конца зимы

До конца февраля 2021 года во Львове решением исполкома горсовета демонтируют остатки Монумента славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает Львовский портал.

После демонтажа остатки Монумента славы советских вооруженных сил планируют передать в музей «Территория террора», где хранятся барельефы солдат, которые ранее были размещены на 30-метровой стеле, снесенной в марте 2019 года.

На территории нынешнего Монумента славы планируют сделать общественное пространство и мемориал героям Украины. Для создания «дорожной карты» в мэрии организовали рабочую группу — в нее вошли чиновники, музейщики, директора Стрыйского парка и Парка культуры, а также представители депутатского корпуса.

Напоминаем, во Львове стелу Монумента славы смогли снести только с третьей попытки.

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