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Украина

Арестович запутался в сообщении о возвращении боевиками тела военного ВСУ

14:37 18 декабря 2020
Алексей Арестович

Советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что дезинформировал общественность в сообщении о возвращении боевиками тела украинского военного. Об этом он заявил в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

Арестович признал свою техническую ошибку при публикации сообщения о том, что украинский военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации».

Спикер объяснил ошибку: «Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов».

В официальном сообщении украинской стороны говорится, что «военный по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие».

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