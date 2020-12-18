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Украина

«Долго били, а потом задушили»: раскрыты подробности гибели военного, тело которого передали боевики

15:48 18 декабря 2020
Передача тела
Инф. «ФАКТОВ»

Судмедэкспертиза тела военнослужащего, переданного на Донбассе украинской стороне боевиками, установила, что он умер насильственной смертью. Заключение медиков привел в своем Facebook бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

«Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили», — написал Юрий Бирюков.

Он отметил, что при этом в новостях такую информацию не озвучивали,

«Вспомните о том, что наших бойцов иногда убивают и без стрельбы. Сначала долго и сильно бьют. А потом душат», — подчеркнул Бирюков.

Напоминаем, советник по информполитике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал свою вину в том, что общественность была дезинформирована сообщением об обстоятельствах пленения украинского военного боевиками.

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