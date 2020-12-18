"Слуга народа" Камельчук порассуждал о проституции: сеть в истерике
Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук, который ранее сомневался в реальности коронавируса, призвал украинцев к борьбе с проституцией. В интервью Громадське нардеп объяснил, что «проституция отнимает энергию у женшины, которая этим занимается».
После этого депутат перешел к теме абортов, назвав их «свидетельством психо-физического состояния женщины, которая их делает».
Отвечая на вопрос удивленного журналиста об источнике таких сведений, Камельчук сослался на т.н. «ведическую» науку.
Возмущенные категоричностью заявлений народного депутата, украинцы усомнились в его психическом здоровье и предрекли ему скорое завершение политической карьеры.
Напомним, в ноябре польское правительство отреагировало на протесты женщин во всем мире и отложило вступление в действие нормы о практически тотальном запрете абортов.
Фото Юрия Камельчука/Facebook181
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