"Слуга народа" Камельчук порассуждал о проституции: сеть в истерике

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук, который ранее сомневался в реальности коронавируса, призвал украинцев к борьбе с проституцией. В интервью Громадське нардеп объяснил, что «проституция отнимает энергию у женшины, которая этим занимается».

После этого депутат перешел к теме абортов, назвав их «свидетельством психо-физического состояния женщины, которая их делает».

Отвечая на вопрос удивленного журналиста об источнике таких сведений, Камельчук сослался на т.н. «ведическую» науку.

Возмущенные категоричностью заявлений народного депутата, украинцы усомнились в его психическом здоровье и предрекли ему скорое завершение политической карьеры.





Напомним, в ноябре польское правительство отреагировало на протесты женщин во всем мире и отложило вступление в действие нормы о практически тотальном запрете абортов.

Фото Юрия Камельчука/Facebook

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