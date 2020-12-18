Дело Стерненко: суд отказался арестовать активиста
Приморский суд Одессы отклонил ходатайство обвинения о взятии под стражу активиста Сергея Стерненко, который ранее обрушился с критикой на репера Потапа. Таким образом, он останется под домашним арестом.
Как сообщил в сети Telegram-канал PavlovskyNews, прокуратура аргументировала ходатайство тем, что подозреваемый должным образом не выполняет предписанные судом ограничения.
Однако сторона защиты нашла ошибки в самом ходатайстве, что и привело к вердикту судей. Следующее заседание суда по делу активиста состоится 25 декабря.
После суда он обвинил руководство страны в подыгрывании пророссийским силам и содействии коррупции.
Напомним, в конце сентября Приморский райсуд Одессы избрал мерой пресечения для активиста Сергея Стерненко ночной домашней арест. Его обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения.42
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