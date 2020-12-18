В Харькове окончательно определились с датой похорон Геннадия Кернеса

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря. Об этом местный ресурс 057.ua сообщает со ссылкой на секретаря горсовета Игоря Терехова, который в настоящее время исполняет обязанности градоначальника.

По его словам, прощание будет проходить с 9:00 до 13:00 в фойе Оперного театра.

«После пройдут похороны на почетной аллее (Харьковского городского кладбища № 2. — Авт.)», — сказал Терехов.

Отпевание же Геннадия Кернеса состоится в Благовещенском соборе, куда из-за карантинных мер ограничат доступ.

Напомним, мэр Харькова скончался в Берлине в ночь на 17 декабря. Тело доставят на родину 21 декабря. Похоронить же политика решили на Аллее почетных харьковчан — рядом с бывшим мэром Степаном Соколовским, а также экс-губернаторами Евгением Кушнаревым и Александром Масельским.

Фото из соцсетей

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