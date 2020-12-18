27.82 / 28.07 33.84 / 34.28
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленскому готовят «студенческий майдан» из-за назначения Шкарлета

19:26 18 декабря 2020
Сергей Шкарлет

Студенты нескольких вузов собираются устроить акцию протеста из-за назначения министром образования и науки Сергея Шкарлета — она планируется в понедельник, 21 декабря, возле Офиса президента Украины. Об этом сообщают «Буквы».

Об участии в акции протеста «Стоп Шкарлет — не позволим убить образование!» заявили Киевский национальный университет имени Т. Шевченко и студенческая коллегия Национального университета «Киево-Могилянская академия». К протесту планируют присоединиться также студенты Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Украинского католического университета.

Причиной акции называется то, что в работах Шкарлета выявили плагиат.

В заявлении студенческого парламента КНУ им. Шевченко подчеркивается, что для студентов университета «академическая добродетель является безусловным принципом и бесспорной основой высшего образования».

«По нашему искреннему убеждению, министр образования должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать», — говорится в заявлении студенческого парламента КНУ.

Напоминаем, председатель «Слуги народа» Корниенко уверен, что Шкарлет «не является каким-то чудовищем, которое поедает образование».

Фото: Минобразования

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

шнуров

«Помойный пес. Всегда его презирал»: Андрей Разин обрушился на Сергея Шнурова

Слава Каминская

«Очень впечатлена»: экс-муж Славы Каминской стал священником

День святого Николая&nbsp;— открытка

День святого Николая: что можно и нельзя делать 19 декабря

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер