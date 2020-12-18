Зеленскому готовят «студенческий майдан» из-за назначения Шкарлета

Студенты нескольких вузов собираются устроить акцию протеста из-за назначения министром образования и науки Сергея Шкарлета — она планируется в понедельник, 21 декабря, возле Офиса президента Украины. Об этом сообщают «Буквы».



Об участии в акции протеста «Стоп Шкарлет — не позволим убить образование!» заявили Киевский национальный университет имени Т. Шевченко и студенческая коллегия Национального университета «Киево-Могилянская академия». К протесту планируют присоединиться также студенты Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Украинского католического университета.

Причиной акции называется то, что в работах Шкарлета выявили плагиат.

В заявлении студенческого парламента КНУ им. Шевченко подчеркивается, что для студентов университета «академическая добродетель является безусловным принципом и бесспорной основой высшего образования».

«По нашему искреннему убеждению, министр образования должен не только пропагандировать принципы академической добродетели, но и сам их соблюдать», — говорится в заявлении студенческого парламента КНУ.

Напоминаем, председатель «Слуги народа» Корниенко уверен, что Шкарлет «не является каким-то чудовищем, которое поедает образование».

Фото: Минобразования

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