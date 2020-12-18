Под окнами Зеленского открыли новогодний городок: как это было

На площади перед Офисом президента Украины открыли новогодний городок «Николай принимает друзей». Церемонию открытия посетил президент Владимир Зеленский с супругой Еленой, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Праздничные огни на елке зажег лично святой Николай, после чего артисты исполнили неофициальный новогодний гимн «Щедрик».

«Новогодние праздники — это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей», — сказал Зеленский во время открытия площадки.

А первая леди вручила подарки детям, придумавшим эскизы игрушек для центральной елки на площади.

«В этом году елка необычная. Она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями», — рассказала Елена Зеленская, по словам которой всего на конкурс поступило около 600 детских рисунков. Сто из них были перенесены на елочные игрушки.

Площадка «Николай принимает друзей» будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На ее территории расположен каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка.

Воспользоваться катком можно бесплатно, а коньки — принести с собой или взять бесплатно напрокат на месте катания.

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в 2020 году оказалась в центре скандала после того, как церковь возмутилась внешним видом ее верхушки.

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