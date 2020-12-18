Организатор "налогового майдана" встретился с Ермаком и остался разочарованным

Главный организатор «налогового майдана» Сергей Доротич встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Как сообщил он в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News, понимания он не почувствовал.

«Поговорил, как сам с собой», — передал обстановку на встрече Доротич, назвав ее странной.

Единственное к чему пришли — создание координационного совета, которое анонсировал президент Зеленский.

Также Доротич утверждает, что регионы на встрече были представлены общественными активистами, которые не имеют отношения к протесту ФОПов на Майдане.

«Более того, среди них были и противники движения SaveФОП», — возмутился активист, отметив также, что его просьба к Ермаку пропустить на Майдан биотуалеты и палатку для обогрева осталась без ответа.

В свою очередь в пресс-службе Офиса президента заявили, что коордсовет должен стать площадкой для дискуссий для выработки решений, которые затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений Рады или Кабмина.

«Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который работал бы и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей», — добавил Ермак.

Напомним, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в интервью «ФАКТАМ» выразил мнение, что Налоговый Майдан может быть выгоден власти.

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