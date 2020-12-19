"Елочка, гори!" Главная ель страны вспыхнула во время церемонии открытия

В День святого Николая в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны.

После торжественного зажжения, произошел небольшой пожар, который быстро ликвидировали. Никто не пострадал, передает ТСН.

Сразу после праздничного зажжения главной елки люди начали запускать фейерверки.

В связи с этим, загорелся, по одной информации, дождик на елке, а потом перестала светиться часть гирлянд, которые шли к елке. По другой информации, вспыхнуло украшение на дереве.

На площади было довольно много людей. Дистанцию никто не соблюдал.

Видеотрансляцию зажжения главной елки страны проводила Киевская городская государственная администрация на своем YouTube-канале.

Напомним, в этом году убранство главной елки Украины вызвало бурю возмущений в соцсетях. Люди не поняли задумку компании Folk Ukraine, которая необычно украсила верхушку елки.

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