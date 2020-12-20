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Украина

Зеленский объяснил, почему Украина не будет покупать российскую COVID-вакцину

7:54 20 декабря 2020
Зеленский Владимир

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за предоставление международными партнерами вакцины против COVID-19, качество которой подтверждено на международном уровне.
Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины», — сказал президент в ответ на вопрос, готова ли Украина брать российскую вакцину «Спутник V».

Зеленский отметил, что «Спутник V» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. По его словам, Россия использует для этого телеканалы, в частности украинские, «которые являются союзниками политики Российской Федерации».

«Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину.

В то же время президент посетовал, что сейчас наша страна не входит в список государств, которые первыми получают вакцину. По его словам, мы должны быть «акробатами в политике», чтобы «умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими».

«Я считаю, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми», — добавил Зеленский.

Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX Украина в марте 2021 года бесплатно может получить 8 млн доз вакцины, чего хватит на вакцинацию 4 млн человек, поскольку вакцина должна вводиться дважды. Также руководство страны ведет переговоры с производителями и руководителями стран, где расположены эти производители, о закупке вакцин.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин заявил, что еще не вакцинировался отечественным препаратом против коронавируса из-за возраста. «До таких, как я, вакцина еще не добралась, но я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов и поэтому сделаю это, как только это станет возможным», — сказал Путин на большой пресс-конференции 17 декабря.

Фото: segodnya.ua

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