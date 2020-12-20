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Украина

Должна быть логика: Зеленский прокомментировал готовность Украины отказаться от НАТО ради мира на Донбассе

9:04 20 декабря 2020
Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина готова вносить изменения в Конституцию в части децентрализации согласно Минским соглашениям.

«Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении для Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть — это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат», — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Украина выполнить требования России изменить Конституцию, исключить НАТО как цену за мир, Зеленский уточнил, что в Минских соглашениях и в документах «нормандского формата» «ничего о членстве в НАТО нет».

«Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, — здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен. Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса говорили, как они хотят, — пожалуйста, ко всем этим вещам, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными», — уточнил президент.

Напомним, в этом же интервью Зеленский объяснил, почему Украина не будет покупать российскую COVID-вакцину.

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