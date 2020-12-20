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Украина

Зеленский рассказал, почему президент Байден для Украины — лучше, чем Трамп

11:39 20 декабря 2020
Трамп и Байден

Новый президент США Джо Байден лучше знает Украину, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом президент Зеленский сказал в интервью для The New York Times.

По мнению главы государства, это очень поможет усилить уже устоявшиеся отношения между нашими странами и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации захваченных территорий.

«Новый президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев», — заявил Зеленский.

Зеленский отметил поддержку США Украине в части антироссийских санкций, выделения помощи нашей стране.

«Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционного политику — она серьезная. И о крымских санкциях, и о „Северном потоке“ — это для нас было стратегически важно, и это было очень сложно. Что касается „Северного потока“, то США здесь точно сыграли главную скрипку. Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются», — объяснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что ему очень понравились месседжи нового президента Байдена о глобальном стратегическом видении безопасности в Европе, так как это важно для Украины.

Во время интервью президент также заявил о готовности Украины изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но не на условиях России.

В этом же интервью Зеленский объяснил британскому изданию, почему Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса.

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