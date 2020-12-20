Пока не напрягают медузы: в Азовское море вернулись любители зимнего плавания

После сильного ветра с дождем и мощного шторма на Азовском море установился долгожданный штиль. Море вернулось в свои берега, вода снова стала прозрачной. Местные «моржи» снова могут вдоволь поплавать.

В курортной Кирилловке жители снова вышли на прогулку вдоль побережья. Несмотря на то, что температура воды около 3 градусов, нашлись и те, кто решился на водные процедуры, передает «Голос Запорожья».

Мелитопольца Максима Попова вовсе не смущает холодная вода. Мужчина купается в ледяной воде в любую погоду и считает, что благодаря «моржеванию», не имеет никаких проблем со здоровьем.

А в Бердянске Азовское море уже покрыл слой льда. В регионе ожидается очередное похолодание. «Бердянск 24» показал завораживающие пейзажи с высоты птичьего полета.

Под роликом масса комментариев. Фолловеры вспоминают летний отдых, красоту бердянской косы. Некоторые пишут, что сейчас можно поплавать, пока не беспокоят медузы, которых летом на Азове было множество.

Фото ria-m.tv/news, golos.zp.ua/

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