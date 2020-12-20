Украина намерена получить безвизовый режим с США, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times заявил о том, что Украина хотела бы добиться безвизового режима с США.

По словам президента, вначале безвиз можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.

«Чтобы наши люди могли спокойно ездить — хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого», — отметил президент.

Кроме того, Зеленский мечтает «построить Голливуд в Украине» и хотел бы, «чтобы в Украине появился Диснейленд».

«Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие киноплощадки — в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки — тоже хорошее направление», — поделился он.

Зеленский выразил сожаление от того, что Украина потеряла спецпредставителя США по Украине, каким ранее был Курт Волкер.

Президент надеется, что новый глава Белого дома Джо Байден решит этот вопрос в пользу нашей страны и назначит человека, который понимает украинскую ментальность.

«Я считаю, что позиция потеряна, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно выбрать такого человека, который будет осуществлять нужные шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе», — уточнил Зеленский.

В то же время президент надеется, что отношения между Украиной и США могут значительно улучшиться после избрания президентом Джона Байден, так как тот много работал с Украиной и понимает менталитет украинцев. По мнению Зеленского, Байден лучше для Украины, чем нынешний глава Белого дома.

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