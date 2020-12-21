Украина попала в «идеальный шторм». 2020-й — один из самых страшных за 150 лет, — Виктор Бобыренко

Уходящий год — далеко не самый удачный в истории Украины. Мы пока не знаем, что в новогоднем обращении к народу скажет президент, но экономисты и политики указывают на многочисленные провалы украинской политики и экономики. О самых значительных достижениях и неудачах Украины, а также скандалах, в которые попала наша страна, «ФАКТАМ» рассказал политолог Виктор Бобыренко, в 2015 году обосновавший, почему Зеленский в 2019-м станет президентом.

— Самый большой скандал в Украине — власть «слуг» (или «зеленая власть», кому как больше нравится), — считает Виктор Бобыренко. — И даже за пределами Украины, потому что у нас как-то ухитрились стать основной информационной площадкой, влиявшей на выборы в США (скандал с телефонным разговором Зеленского и Трампа). Правда, это уже прошлогодний скандал, но в этом году он продолжился «пленками Деркача». Причем Деркач — человек, которого в США сейчас связывают с российскими спецслужбами, а Кулика (бывший прокурор, принимавший участие в обнародовании «пленок Деркача». — Авт.) четко связывают с Коломойским.

То есть двойной скандал. Пленочный скандал — это только первая часть. Вторая: США преследуют врагов Украины, вводят санкции против Деркача, разбираются с законностью бизнеса Коломойского, а Украина, которая сама в первую очередь должна защищать свою безопасность, этого не делает.

А всё остальное — уже по мелочам. Так, в этом году у нас сменилось правительство, которое называли «правительством соросят», на которое были ориентированы наши западные союзники. На смену ему пришло правительство олигархов, где каждый поставлен от кого-то. И нынешний Кабмин уже не что-то целостное, теперь о его членах можно говорить как в фильме про Ивана Васильевича: «Ты чьих будешь?»

Можно еще о «большом строительстве» вспомнить: деньги запущены огромные, а дорог, например, построено не больше, чем в 2018-м. Хотя тогда истратили до 80 миллиардов, а сейчас — 120. Причем отдельным большим скандалом является перевод на это «большое строительство» денег из COVID-фонда. Думаю, по этим фактам еще проведут расследования (когда Зеленский уже не будет президентом) относительно главы государства или его окружения. Не в следующем году, но, возможно, через год.

В достижения Украины можно записать то, что стали меньше стрелять. Это, конечно, достижение Зеленского. Но это не победа, и победой быть не может. Здесь роль сыграли объективные обстоятельства: России тяжело в одиночку тянуть большую войну, ей пришлось взять передышку, осмотреться. И больше достижений у нас нет.

К нашим провалам надо записать ситуацию с ковидом: не очень красивое поведение украинцев в Новых Санжарах, было много предубеждений и ненависти, а также неудачный — ранний, беспричинный и совершенно безумный — локдаун. В минусах Украины и невыполненный переформатированный бюджет-2020, и провалы с бюджетом следующего года. Я бы сказал, что Украина попала в «идеальный шторм». 2020 год — один из самых неудачных, самых страшных за последние полтора столетия. Его можно поставить в один ряд с 2014-м, 1986-м, 1941-м, 1939-м годами.

Напомним, 42% опрошенных Центром Разумкова украинцев считают Владимира Зеленского разочарованием года, а 67% полагают, что мы движемся «не туда».

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