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Украина

Ранены два бойца ВСУ из-за обстрела на Донбассе

11:01 21 декабря 2020
Военный медик

В понедельник, 21 декабря, около 08:00 противник на Донбассе открыл огонь по позициям ВСУ — двое украинских военных были ранены.

Как сообщают в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, боевики открывали огонь по позициям украинских военных в районе Горловки (Донецкая область).

Отмечается, что раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Напомним, что недавно боевики передали украинской стороне тело военнослужащего. По информации экс-советника пятого президента Юрия Бирюкова, бойца очень долго и сильно били, а потом задушили.

До этого спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщал, что военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации». Однако позже признал, что дезинформировал общественность, обнародовав версию противника.

Иллюстративное фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в соцсетях.

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