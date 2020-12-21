Ранены два бойца ВСУ из-за обстрела на Донбассе
В понедельник, 21 декабря, около 08:00 противник на Донбассе открыл огонь по позициям ВСУ — двое украинских военных были ранены.
Как сообщают в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, боевики открывали огонь по позициям украинских военных в районе Горловки (Донецкая область).
Отмечается, что раненым оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.
Напомним, что недавно боевики передали украинской стороне тело военнослужащего. По информации экс-советника пятого президента Юрия Бирюкова, бойца очень долго и сильно били, а потом задушили.
До этого спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщал, что военный, «находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия) и умер от алкогольной или наркотической интоксикации». Однако позже признал, что дезинформировал общественность, обнародовав версию противника.
Иллюстративное фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в соцсетях.48
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