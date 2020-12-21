2020 год назвали одним из самых страшных для Украины

2020 год для Украины стал одним из самых провальных за последние полтора века. Особенно сильно ударил по ситуации в стране спонтанный весенний карантин. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко.

«К нашим провалам надо записать ситуацию с ковидом: не очень красивое поведение украинцев в Новых Санжарах, было много предубеждений и ненависти, а также неудачный — ранний, беспричинный и совершенно безумный — локдаун», — отмечает политолог.

Дополнительно пошатнул экономику непродуманный бюджет.

«В минусах Украины и невыполненный переформатированный бюджет-2020, и провалы с бюджетом следующего года. Я бы сказал, что Украина попала в „идеальный шторм“. 2020 год — один из самых неудачных, самых страшных за последние полтора столетия. Его можно поставить в один ряд с 2014-м, 1986-м, 1941-м, 1939-м годами», — считает Бобыренко.

Напомним, украинцы, выбирая разочарование года, подавляющим большинством признали, что в 2020 году ситуация в стране в целом ухудшилась

Фото pixabay.com

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