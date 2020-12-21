Украинцев предостерегли от поездок в Британию из-за «мутанта»

Украинцев, которые планировали поездки в Великобританию, просят воздержаться от посещения ряда регионов этого государства в связи с распространением заболевания, вызванное новым типом коронавируса.

Как сообщают в посольстве Украины в Великобритании, следует временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную часть страны — там с 20 декабря введена в действие четвертая категория локального локдауна.

«Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях на местном уровне можно на этом правительственном сайте https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Соотечественникам, которым необходима срочная консульская помощь, следует обращаться в посольство Украины в Великобритании по телефону «горячей линии»: + 447 553 483 628, адрес электронной почты — [email protected]

В понедельник, 21 декабря, Евросоюз созвал срочное заседание из-за обнаружения в Великобритании нового мутировавшего штамма коронавируса. Не исключено, что послы стран ЕС придут к общему решению и ограничат (помимо авиа) морское, автомобильное и железнодорожное сообщение с Великобританией.

Фото с Pixabay.

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