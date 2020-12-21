«Семья в шоковом состоянии»: журналистам назвали время прибытия самолета с телом Кернеса и предостерегли

21 декабря в Украину из Германии прибудет самолет с телом Геннадия Кернеса. В аэропорт Харькова спецборт прибудет около 19.00. Об этом в эфире «Суспільне. Харьков» сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Временный руководитель города попросил не докучать семье Кернеса, прилетающей из Берлина тем же рейсом, что и гроб с покойным. «Поймите ситуацию, проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии», — сказал Терехов.

Прощание и похороны назначены на 23 декабря. Отпевание состоится утром в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, прощание — с 9.00 до 13.00 в оперном театре. Ждут большой наплыв желающих проститься, а потому церемония будет транслироваться на больших экранах.

Похоронят Кернеса на городском кладбище № 2, на Аллее почетных харьковчан, там где находятся могилы бывших руководителей города и области.

В день похорон движение транспорта в центре Харькова будет частично перекрыто. Ограничат движение по улице Сумской, по которой будет следовать траурный кортеж.

Фото city.kharkov.ua



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