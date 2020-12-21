«Не погиб — значит, негодяй»: Хомчак посетовал по поводу украинского менталитета

Главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник ВСУ Руслан Хомчак, говоря об обвинениях, которые звучат в его адрес в связи с трагедией под Иловайском в 2014 году, считает, что основная вина его состоит в том, что он остался жив.

«К сожалению, наш менталитет таков, что, если бы я там погиб, то все сказали бы, что Хомчак — герой. А так как Хомчак не погиб, значит он негодяй», — сказал генерал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

По его словам, весной и летом 2014 года часто происходило так, что солдаты действовали с оглядкой на командиров: «Солдат смотрит — ага, генерал на месте, значит, мы воюем, генерала нет — бежим назад. Немало частей просто сбежали с фронта. И их нельзя обвинить в чем-то, поскольку обстановка была крайне сложной. Я не убежал никуда, до последнего находился с бойцами. Это были добровольческие батальоны, кадровых военных было очень мало».

Он считает, что все, кто был под Иловайском и выходил из котла — герои, которыми должна гордиться страна. «Никто из них не пошел заведомо туда, чтобы потом сдаться или предать страну. В Иловайск пошли и остались там те, кто не побоялся, кто отважно выполнял задачу, не жалея жизни. Однако были и такие, кто отказался туда идти. Не хочу сейчас называть фамилии или подразделения», — отметил Хомчак и добавил, что лично для него иловайские бои не закончены, поскольку найдены и опознаны не все погибшие.

«Еще не все вещи названы своими именами. Я, как руководитель самого высокого уровня, который там был, естественно, знаю намного больше обо всем, что происходило. Каждый, кто написал и пишет об этом (уважаю мнение каждого солдата), видел только отдельные фрагменты», — говорит главнокомандующий ВСУ и отмечает работу Романа Зиненко, собравшем в двухтомнике «Иловайский дневник» воспоминания участников боев.

Вместе с тем Руслан Хомчак не стал называть виновных, «потому что суд еще не завершен»: «Не стану ни на кого показывать пальцем. Ну, а те, кто обвиняет меня и показывает на меня пальцем, пусть докажут, что я сделал не так».

Генерал также отметил, что в 2014 году должен был находиться на пункте управления за сто километров от Иловайска, но был в населенном пункте, поскольку там было «жарко» и нужно было «хоть как-то все привести в управляемое русло» для выполнения поставленных задач.

«Дело в том, что историю трагедии нужно разделить на три периода: когда заходили в город, когда вели боевые действия в Иловайске и около него и когда выходили. А у нас в основном говорят о выходе», — добавил Хомчак.

Полный текст интервью Руслана Хомчака о войне на Донбассе, реформе армии, партнерских отношениях ВСУ и НАТО, трагедии под Иловайском и многом другом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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