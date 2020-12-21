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Украина

Боец ВСУ попал в плен на Донбассе

16:36 21 декабря 2020
Наручники

На Донбассе в плен боевиков попал боец ВСУ — военнослужащий пропал еще 17 декабря.

Как сообщили в командовании операцией Объединенных сил, о пропаже бойца стало известно во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющей задания в районе проведения ООС. Поисковые мероприятия положительного результата не дали.

«В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

В командовании ООС не уточняют, где именно пропал боец.

Напомним, что 17 декабря боевики вернули украинской стороне тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ. Экспертиза установила, что его сильно били, а потом задушили.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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