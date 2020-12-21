27.99 / 28.26 33.90 / 34.36
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В мэрии Одессы извинились за тюремный шансон

18:37 21 декабря 2020
В мэрии Одессы извинились за тюремный шансон

В Одессе окрытие главной городской елки омрачилось скандалом — вместо песен про зиму и Новый год детям включили песню… Михаила Круга «В лагере Новый год». Видео показал Telegram-канал Pavlovsky News.

Естественно, темой песни было празднование «на зоне», где Снегурочкой наряжают «петушков».

Странные музыкальные пристрастия устроителей шоу вызвали вполне закономерное возмущение, и мэру попеняли, мол у него даже детские праздники не обходятся без связи с криминалом.

Однако в мэрии от причастности к скандалу открестились, заявив, что «фоновую музыку» после завершения концерта поставил подрядчик.

Справедливости ради стоит отметить, что Геннадий Труханов действительно не имел отношения к случившемуся — он только 19 декабря выздоровел от коронавируса.

336

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

асмус

Бесстыжая Асмус в постели похвасталась встречей с сердцеедом Молочниковым

Dan Balan & Indi

«С Тиной было бы лучше»: Дан Балан получил «душераздирающее напоминание»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер