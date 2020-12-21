В мэрии Одессы извинились за тюремный шансон

В Одессе окрытие главной городской елки омрачилось скандалом — вместо песен про зиму и Новый год детям включили песню… Михаила Круга «В лагере Новый год». Видео показал Telegram-канал Pavlovsky News.

Естественно, темой песни было празднование «на зоне», где Снегурочкой наряжают «петушков».

Странные музыкальные пристрастия устроителей шоу вызвали вполне закономерное возмущение, и мэру попеняли, мол у него даже детские праздники не обходятся без связи с криминалом.

Однако в мэрии от причастности к скандалу открестились, заявив, что «фоновую музыку» после завершения концерта поставил подрядчик.

Справедливости ради стоит отметить, что Геннадий Труханов действительно не имел отношения к случившемуся — он только 19 декабря выздоровел от коронавируса.

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