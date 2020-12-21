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Украина

Тело Кернеса доставили в Харьков

19:48 21 декабря 2020
Тело Кернеса доставили в Харьков

В Харькове приземлился самолет с телом Геннадия Кернеса. В аэропорт спецборт прибыл по расписанию. Видео показал Telegram-канал Pavlovsky News.

По всей вероятности, тело доставили члены семьи Кернеса.

Прощание и похороны назначены на 23 декабря. Отпевание состоится утром в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, прощание — с 9.00 до 13.00 в оперном театре. Ждут большой наплыв желающих проститься, а потому церемония будет транслироваться на больших экранах.

Похоронят Кернеса на городском кладбище № 2, на Аллее почетных харьковчан, там где находятся могилы бывших руководителей города и области. В день похорон движение транспорта в центре Харькова будет частично перекрыто. Ограничат движение по улице Сумской, по которой будет следовать траурный кортеж.

Тем временем в городе готовы поставить мэру памятник и назвать в его честь одну из станций метрополитена.

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